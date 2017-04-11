التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار

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كشف مصدر مطلع داخل مؤسسة الأهرام، عن تفاصيل الأزمة المتعلقة بطباعة الجريدة؛ بسبب منع أحمد السيد النجار، رئيس مجلس الإدارة، اليوم الإثنين، مقالا للكاتب أحمد عبد التواب، من النشر.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"التحرير"، إن أزمة طباعة عدد اليوم بدأت في تمام السابعة مساء، وانتهت بعد 3 ساعات تقريبا بطباعة العدد، مشيرا إلى أن "طبعات القاهرة والجيزة والمطارات، لم تصل في موعدها".

وأضاف المصدر، أن الأزمة بدأت منذ الثلاثاء الماضي، موضحا أن النجار أصدر قرارا بمنع "عبد التواب" من الكتابة في المؤسسة، الأمر الذي رفضه مديرو التحرير ونواب رئيس التحرير؛ لأن هذا القرار يخص رئيس التحرير محمد عبد الهادي علام، دون غيره، ويتعارض مع القوانين والتقاليد المتعارف عليها، حيث كان رئيس التحرير برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة، حسب المصدر.

وتجددت الأزمة، أمس الأحد، حيث طلب النجار مجددا، منع نشر عمود عبد التواب، وأرسل قرارا مكتوبا إلى مدير المطابع.

وحسب المصدر، فإن مدير مطابع الأهرام رفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة، باعتبار أن هذا من سلطة رئيس التحرير طبقا للقانون والتقاليد، الأمر الذي دفع النجار، اليوم الإثنين، لإصدار قرار مكتوب إلى مدير عام المطابع المهندس إبراهيم الغمري، بإلغاء اعتماد التحرير (توقيع رئيس التحرير على الصفحات لاعتمادها وطباعتها)، والاكتفاء بتوقيع رئيس مجلس الإدارة فقط، وهو ما رفضه أيضا مدير عام المطابع، لأن هذا -حسب تعبيره- لم يحدث قط في تاريخ الأهرام؛ ما دفع النجار لإصدار قرار بعزله من منصبه.

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وتواصلت "التحرير" مع أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، لمعرفة تفاصيل الأزمة، وأكد أن كافة المطبوعات الصادرة عن الأهرام في الأسواق منذ الساعة العاشرة، موضحا أنه أصدر قرارا بمنع نشر مقال الكاتب أحمد عبد التواب؛ لأن لا علاقة له بالمؤسسة وخرج على المعاش منذ عام 2012.

وأضاف: "حينما أراد استكمال العمل بنظام المكافأة وجدت أن أغلب المقالات بالغة السوء، وتصلح للنشر في صحف صفراء وصحف إثارة، ولا ترتقي للنشر في الأهرام، وسيتم إنهاء عمله بنظام المكافأة خلال 10 أيام من الآن"، مشددا على أن "ما يثار عن تأخر طباعة الجريدة أمر غير صحيح. والبعض يحاول افتعال أزمة داخل المؤسسة، ولا أعلم لمصلحة من هذا".

وفيما يتعلق بأزمته مع محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الجريدة، قال: "ليس مطلوبا منا أن نكون صديقين، ولكننا زملاء فى مؤسسة واحدة وأعمل طبقا لصلاحياتى كرئيس مجلس إدارة ويحق لي منع مقال أحمد عبد التواب من النشر".

من جانبه، علق مصدر في شئون العاملين على تصريحات "النجار"، بأنه ليس هناك عقد بين الكاتب أحمد عبد التواب ومؤسسة الأهرام، منذ كتابة عموده اليومي، قبل عام تقريبا، مشيرا إلى أنه لم يتقاض أي أموال من المؤسسة طوال فترة كتابة مقاله اليومي، كما رفض رئيس مجلس الإدارة، اعتماد أي مكافآت للكاتب نظير مقالاته، حتى التي كان يرصدها رئيس التحرير للكتاب.