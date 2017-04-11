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صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية

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صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية

مصراوي Masrawy

مقاتل بين حقول درعا (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
استمرت الطائرات الحربية السورية، في قصف قرى ومناطق المعارضة المسلحة، في عدة مناطق، وتتواصل الاشتباكات الدائرة بين النظام والمسلحين منذ 6 سنوات.

وفي مدينة درعا التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الأثنين، صورة أحد المسلحين يمشي بين الحقول حاملاً سلاحه على كتفه، وكأن الحرب قد وضعت أوزارها، أو أنه مل حرب لم يعد يعرف نهايتها.

واستهدفت طائرات النظام السوري مناطق في درعا بنحو 35 غارة نفذتها الطائرات الحربية والمروحية على مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، ضمن تجدد لعمليات تصعيد القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على المدينة والتي تشهدها منذ أيام، حيث استهدفت الطائرات الحربية بنحو 20 غارة مناطق في المدينة، بينما قصف الطيران المروحي أماكن المدينة بأكثر من 15 برميل متفجر، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

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