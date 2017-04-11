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3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس

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3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس 3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس

مصراوي Masrawy

مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بطلقات خرطوش، إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بنشوب مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصابين بدائرة القسم.

وانتقل اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث الجنوب، إلى محل البلاغ.

وكشفت تحريات العميد خالد كامل، مأمور قسم أبو النمرس، أن مشادة كلامية بين عائلتين بعزبة محمد إبراهيم، تطورت إلى مشاجرة بينهما؛ بسبب خلافات الجيرة، حيث طالب كلا الطرفين بعدم المرور أمام منازلهما، فأطلق أحدهم أعيرة خرطوش من بندقية تركي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص برش خرطوش بالجسم، حالتهم مستقرة.

وتمكن العقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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