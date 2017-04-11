العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

حاصرت قوات سوريا الديمقراطية مسحلي تنظيم "داعش" في مدينة الطبقة السورية، وفرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًا في الضفة الغربية، وواصلت الطائرات السورية قصفها لمناطق "داعش" والمعارضة المسلحة، إضافة إلى استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين ومقتل 8 أشخاص.

1- قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة

مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

فرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حصاراً كاملاً، على مدينة الطبقة، أهم مدن ريف الرقة الغربي بعد سيطرتها على قرية عايد الكبير والتي تقع عند المدخل الجنوبي للمدينة.

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2- الطائرات الحربية السورية تقصف "داعش"

مروحية عسكرية سورية تقصف مناطق المسلحين في درعا في 8 أبريل 2017 (أ ف ب)

استمرت الطائرات الحربية السورية، في قصف قرى ومناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش"، وأخرى تسيطر عليها المعارضة السورية، كما تتجدد الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي داعش من جهة أخرى.

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3- استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة - أرشيفية

استمرت المعارك في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بين مجموعة "بلال بدر" الاسلامية المتشددة من جهة والقوة الفلسطينية المشتركة وحركة فتح من جهة أخرى، ما اسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن أخرين.

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4- مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال

موقع تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو في 26 يوليو 2016 (أ ف ب)

قال قائد عسكري إن انتحاريا يرتدي ملابس عسكرية فجر نفسه في معسكر للتدريب في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

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5- إسرائيل تفرض طوقا أمنيًا على الأراضي الفلسطينية

قوات إسرائيلية في الضفة الغربية في 7 أبريل 2017 (أ ف ب)

فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية بمناسبة الأعياد اليهودية، وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة فلسطينيين للاشتباه فيهم.

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