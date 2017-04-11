حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

تظاهر آلاف السويديون ضد الإرهاب في العاصمة ستوكهولم بعد حادث دهس أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما أعدمت قضت محكمة عسكري باكستانية بإعدام ضابط هندي في تطور جديد للعلاقات المتوترة بين الدولتين النوويتين، كما ألمحت روسيا إلى احتمالية وقف رحلاتها السياحية إلى تركيا.

1- آلاف السويديين يتظاهرون ضد الإرهاب في ستوكهولم

مجموعة من المواطنين خلال دقيقة حداد اليوم على ضحايا حادث الدهس (أ ف ب)

تظاهر آلاف السويديين، ضد الإرهاب في ستوكهولم بعد يومين من اعتداء دام بواسطة شاحنة قالت الشرطة إن أوزبكيا يبدي "تعاطفا" مع المجموعات الجهادية ارتكبه.

وقالت بلدية ستوكهولم إن ما بين عشرين ألفا وخمسين ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي تمت الدعوة إليها عبر فيسبوك إثر الاعتداء الذي وقع بعد ظهر الجمعة في وسط ستوكهولم مذكرا باعتداءات تبناها تنظيم (داعش) في كل من نيس بجنوب شرق فرنسا وبرلين ولندن.

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2- روسيا تلمح لإمكانية وقف الرحلات السياحية لتركيا

صورة لأحد المطارات الروسية (أ ف ب)

أرسلت هيئة الطيران الروسية، برقية إلى شركات النقل الجوي الروسية، تفيد فيها بإمكانية وقف الرحلات السياحية إلى تركيا. وقال مصدر مطلع على الوضع ضمن قطاع النقل الجوي لـوكالة "سبوتنيك": "بعثت هيئة الطيران الروسية برقية إلى الشركات الروسية، تفيد فيها بإمكانية وقف الرحلات الجوية السياحية المتوجهة إلى تركيا، نظراً لسوء الوضع السياسي الداخلي في البلاد".

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3- مقتل 8 مدنيين و5 جنود في هجومين لـ ''بوكو حرام'' في نيجيريا

تفجير انتحاري في نيجيريا (أرشيفية)

قتل متطرفو جماعة بوكو حرام خلال عطلة نهاية الأسبوع ثمانية مدنيين وخمسة جنود في هجومين منفصلين في شمال شرق نيجيريا. وأوقفت مجموعة من مقاتلي بوكو حرام تسعة أشخاص من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، بينما كانوا في طريقهم لجمع الحطب، وأقدمت على قتل ثمانية منهم، فيما تمكّن شخص واحد من الفرار، وفقًا للسكان.

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4- اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في ''اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية''

سيارات للشرطة الإسبانية (أرشيفية)

اعتقلت الشرطة الإسبانية مبرمجا روسيا للاشتباه في تورطه في شن هجمات قرصنة الكترونية على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما قالت تقارير اعلامية إسبانية. واعتقل بويتر لافاشوف في السابع من إبريل في برشلونة وما زال قيد الاحتجاز. وقال مصدر "قانوني" لوكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة طلبت ترحيل ليفاشوف.

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5- محكمة عسكرية باكستانية تقضي بإعدام ضابط هندي مدان بالتجسس

صورة لجندي هندي بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان (أ ف ب)

قضت محكمة عسكرية في باكستان، بإعدام ضابط بحرية هندي أدانته بالتجسس. ووفقا لبيان للجيش، فقد ألقى مسؤولو المخابرات القبض على كالبوشان جاداف 46 عاما، عندما دخل إلى باكستان قادما من إيران في مارس من العام الماضي مستخدما جواز سفر باسم حسين مبارك باتيل.

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