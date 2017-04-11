نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

وصول جثمان العميدة نجوى الحجار إلى مسجد العمري وصلاة الجنازة على روحها

شقيق العميد نجوي النجار يكشف تفاصيل آخر مكالمة له معها ووصيتها الأخيرة

اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان شهيدة " كنيسة المرقسية