نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي
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تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا يضرب موسم سياحة أعياد الربيع
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محللون: انتهينا من الموجة الأولى للتضخم.. فلنستعد للثانية قريبا
محمد صبحي يبكي على الهواء ويوجه رسالة للسيسي
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فيديو توضيحي لعملية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
وصول جثمان العميدة نجوى الحجار إلى مسجد العمري وصلاة الجنازة على روحها
شقيق العميد نجوي النجار يكشف تفاصيل آخر مكالمة له معها ووصيتها الأخيرة
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان شهيدة " كنيسة المرقسية
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