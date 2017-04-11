ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه

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قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدافع فريق برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، إن فريقه الذي يحل غدا ضيفا على يوفنتوس الإيطالي، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يريد "تحقيق نتيجة جيدة، في مدينة تورينو، من أجل تسهيل لقاء الإياب في الكامب نو".

وأكد ماسكيرانو أيضا في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، أن مواطنيه جونزالو هيجواين وباولو ديبالا، يشكلان قوة هجوميه للسيدة العجوز، يمكنهما "تغيير المباراة في أى وقت".

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وأضاف الأرجنتيني "عندما لا نقدم مباراة جيدة نعاقب بشدة، ولذلك نأمل أن نؤدي مباراة كبيرة، أمام خصم قوي، وبالتالي سنحاول أن نفرض فيها أداءنا، بأي شكل".

واختتم المدافع الأرجنتيني، يجب علي الجميع أن يحترم يوفنتوس، مؤكدا أن قوة الفريق على ملعبه الذي لم يخسر عليه أوروبيا طوال 21 مباراة قارية.