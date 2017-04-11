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فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»

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فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»

التحرير

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أكد الإعلامي وائل الإبراشي، المفاجأة التي كشفها «التحرير»، والمتعلقة بفيديو تفجير كنيسة المرقسية بالإسكندرية، والتي تُشير إلى أن المشتبه به كان بعيدًا عن مصدر الانفجار.

وعرض الإبراشي، خلال برنامجه «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، لقطات من الفيديو بحركة بطيئة، معلّقًا: «حينما حللنا التفجير فنيًا، وجدنا أن هناك مسافة زمنية، هي أقل من الثانية، بعد وقوع التفجير، وسقوط المشتبه به، وهذا يُشير إلى احتمالية أنه ليس هو المُفجِر الحقيقي، وتُثير أيضًا احتمالية أن يكون معه شخص آخر وهو من نفذّ، وأيضًا احتمالية كونه ليس له علاقة بالتفجير».

أضاف: «العرض البطيء للفيديو أوضح أن التفجير وقع ومازال المشتبه به واقف مكانه دون أن يُصيبه مكروه، بالشكل ده التفجير تم والمشتبه به ما زال حيًا».

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وكانت «التحرير»، نشرت الأحد، بعنوان| مفاجأة.. المشتبه به في «تفجير المرقسية» بعيد عن مصدر الانفجار 


 

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التحرير

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