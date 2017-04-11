فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ فترة طويلة وهو يطالب بتطبيق حالة الطوارئ على غرار ما حدث في فرنسا وتونس، بسبب التحديات الصعبة التي تمر بها مصر.

وأضاف بكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "TEN" : " التفجيرات التي تشهدها مصر الفترة الحالية كارثة، مؤكدا أن قانون الطوارئ له تأثير في السيطرة عما يكتبه أنصار الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتابع: "قانون الطوارئ يمنح حق غلق صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، والقبض عليهم في بيوتهم".