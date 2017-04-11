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فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم

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فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم

التحرير

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ فترة طويلة وهو يطالب بتطبيق حالة الطوارئ على غرار ما حدث في فرنسا وتونس، بسبب التحديات الصعبة التي تمر بها .

وأضاف بكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "TEN" : " التفجيرات التي تشهدها مصر الفترة الحالية كارثة، مؤكدا أن قانون الطوارئ له تأثير في السيطرة عما يكتبه أنصار الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتابع: "قانون الطوارئ يمنح حق غلق صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، والقبض عليهم في بيوتهم".

 

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التحرير

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