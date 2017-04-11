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فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي»

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فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي»

التحرير

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قال محمد رجب، شقيق المشتبه به في تفجير المرقسية بالإسكندرية، أشرف رجب، إن "شقيقه في سوريا منذ عام 2013، منذ أيام الرئيس المعزول محمد مرسي، وانضحك عليه، ومكناش نعرف أنه مسافر، وأخوه الكبير كلمه وقاله يا ريتك كنت موت هنا".

أضاف رجب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أخويا جماعة مجاهدين خدوه سوريا وراح معاهم، ولما كلمنا قالنا إنهم واخدين جوازه ومش عارف ينزل وندمان، وبناشد الرئيس إنه يعفو عن الناس دي، لأن أخويا انضحك عليه زي كتير أيام مرسي وسافروا هناك".

تابع: "محدش من الأمن كلمنا خالص، محدش من الأمن كلمني خالص، ولا عشان التحليل ولا عشان أي حاجة".

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التحرير

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