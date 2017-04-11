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غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان

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غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان

التحرير

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تنطلق في الساعة التاسعة صباح غدًا الثلاثاء، العملية الانتخابية بـ"أبو كبير" بمحافظة الشرقية ومركزي "تلا والشهداء" بمحافظة المنوفية، الخاصين بالدكتور علي المصيلحي، الذي تولى منصب وزير ، وأنور السادات، الذي اسقطت عضويته، حيث يتنافس على الأول 22 مرشحًا، و10 مرشحين على الثاني.

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من جانبه، أكد المستشار عادل الشوربجي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، انتهاء عملية "تسكين القضاة"، وتسليمهم بطاقات الاقتراع، وانتشرت قوات الأمن باللجان الانتخابية وأمامها، موضحا أن اللجنة انتهت من الترتيبات الخاصة بالانتخاب التكميلي بالدائرتين، وفيما يتعلق بالتصويت في الخارج، تم التنسيق مع وزارة الخارجية للتأكد من إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

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التحرير

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