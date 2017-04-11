10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون إن بلاده لن تسمح بارتكاب جرائم ضد الأبرياء دون عقاب، كما اعتبرت المرشحة الفرنسية للرئاسة مارين لوبان بلادها غير مسئولة عن طرد اليهود إلى معسكرات الإبادة في ألمانيا، وطالب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون روسيا بالتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، في حين وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا بالرجل المريض.

1 – تيليرسون: لا جرائم ضد الأبرياء دون عقاب

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون أن بلاده لن تسمح بـ"ارتكاب جرائم ضد الأبرياء في أي مكان في العالم" دون عقاب، وذلك قبل محادثات مجموعة السبع التي من المتوقع أن تركز على التهديدات من سوريا وكوريا الشمالية.

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2- روحاني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية)

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن شن المزيد من الضربات الأمريكية ضد سوريا قد يدفع المنطقة إلى وضع في غاية الخطورة، وذلك بعد أن صرح مسئولون أمريكيون وغربيون بإمكانية شن المزيد من الضربات ضد النظام السوري. وقال روحاني إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، ضد القاعدة الجوية في سوريا كانت خطأ في الأساس وإن الإرهابيين قد استفادوا منها، مضيفا أن تكرار مثل هذا الفعل "قد يكون في غاية الخطورة على المنطقة".

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3- لوبان: فرنسا ليست مسئولة عن الطرد الموسع لليهود

مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان (أ ف ب)

قالت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان إن فرنسا ليست مسؤولة عن الطرد الموسع لليهود وترحيلهم إلى معسكرات الإبادة في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت لوبان سُئلت في مقابلة تلفزيونية عما إذا كان الرئيس الأسبق جاك شيراك مخطئا في الاعتراف بمسؤولية البلاد عن جمع أكثر من 13 ألف يهودي أجنبي في يوليو من عام 1942 ثم إرسالهم إلى ألمانيا. وأجابت :"إذا كان أحد مسؤولا... فهم من كانوا يحكمون في هذه الفترة. وليس فرنسا".

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4- بوريس جونسون: زمن الأسد قد ولّى

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، روسيا إلى انهاء دعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد الذي وصفه بأنه "سام" قبل اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا. وأضاف جونسون "الوقت قد حان (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ليواجه حقيقة الطاغية الذي يقوم بدعمه".وأضاف "علينا أن نوضح لبوتين بأن زمن دعم الأسد قد ولى"، محذرا من أن الرئيس الروسي "يخرب روسيا" عبر دعمه لرئيس النظام السوري.

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5- بيسكوف: لا معلومات عن عقوبات أمريكية على موسكو

المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكرملين ديمتري بيسكوف (أرشيفية)

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكرملين دميتري بيسكوف أن بلاده ليس لديه معلومات عن عقوبات أمريكية محتملة جديدة ضد روسيا متعلقة بالأزمة السورية حتى الآن، مضيفا أنه بهذا الخصوص فلا

يوجد أساس معقول للرد بإجراءات مضادة محتملة.

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6- شون سبيسر: يمكن تنفيذ ضربات أخرى في سوريا

المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض شون سبيسر (أ ف ب)

قال المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض شون سبيسر، إن واشنطن سوف تستمر في بناء قدراتها العسكرية،وفقًا لمجلة "واشنطن إكزامينر". وأكد أن الخيار العسكري في سوريا مازال مطروحًا، وأنه سيتم ضربه مرة أخرى إذا استمر النظام السوري في الهجوم على مواطنيه. وتابع، في حديثه: "إذا استمرت القنابل المتفجرة وتم استخدام الغازات ورأينا استهداف المدنيين ثانية، سنكون منفتحين لتنفيذ عمل عسكري ضد النظام السوري من جديد".

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7- منصور هادي: لن نقبل بعودة من لفظه الشعب

الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي (أ ف ب)

دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الشعب إلى الالتحام بالجيش في الجبهات لقتال مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات المساندة لهم من أجل إنهاء الانقلاب. جاء حديث هادي في سياق كلمة له ألقاها في العاصمة السعودية الرياض، خلال لقائه شخصيات اجتماعية يمنية ومشايخ وأعيان، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وأضاف "أي مليشيا مسلحة تفرض إرادتها وخياراتها الطائفية أو المناطقية على اليمنيين، ولن يقبل بعودة من لفظه الشعب بثورة عارمة في 2011".

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8- أردوغان: أوروبا "رجل مريض"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن محاولات بلاده الصعبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستعود إلى "الطاولة" بعد استفتاء الأسبوع المقبل على تعديل دستوري يعزز سلطاته، ما يثير شكوكا جديدة حيال الانضمام إلى التكتل. ووصف اردوغان أوروبا بأنها "الرجل المريض" خلال خطاب ألقاه في مدينة أزمير المطلة على بحر إيجه مستخدما التعبير الذي دأب المسؤولون الأوروبيون على استخدامه إبان القرن التاسع عشر للإشارة إلى السلطنة العثمانية.

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9- وزير الدفاع الأمريكي: دمرنا 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن الضربة التي استهدفت قاعدة جوية سورية دمرت 20 في المئة من الطائرات الحربية العاملة في هذا البلد. وقال ماتيس في إن "تقييم وزارة الدفاع هو أن الضربة أدت الى الاضرار او تدمير مواقع الوقود والذخائر وقدرات الدفاع الجوي و 20 في المئة من الطائرات العاملة في سوريا".

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10 - الأمين العام للأمم المتحدة: أتمنى سرعة ضبط الجناة في تفجيري طنطا والإسكندرية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس (أرشيفية)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، التفجيرين الذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. وأعرب عن تعاطفه الشديد مع أسر الضحايا وحكومة جمهورية مصر العربية وشعبها. وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال الأمين العام إنه يأمل في أن يتم بسرعة التعرف على مرتكبي هذا العمل الإرهابي المروع وتقديمهم إلى العدالة.

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