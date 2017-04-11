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إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي

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إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي

التحرير

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أبدى البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، غضبه الشديد من أداء اللاعبين في لقاء إنبي، الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري، وانتهى بخسارة الأبيض بهدفين دون رد.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن المدير الفني قال للاعبين عقب انتهاء المباراة إنهم ظهروا بلا روح ولم يكن لديهم الإصرار على الفوز.

وأضاف المصدر أن ايناسيو كان منفعلا بشدة أثناء تواجده في غرف الملابس، وأكد أنه لم يكن يتوقع أن يكون مستواهم سيئ بهذا الشكل.

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وتعد خسارة الزمالك أمام إنبي هي السادسة لأبناء القلعة البيضاء هذا الموسم والرابعة على التوالي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز الخامس وخلف الأهلي المتصدر بـ58 نقطة والمقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة والمصري صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

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التحرير

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