عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية

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قرر عمرو وردة، لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني، التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، والذين وافتهم المنية أو أصيبوا في الاعتداءات الإرهابية أمس الأحد.

وقال ممدوح عيد وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، "عمرو وردة تأثر جدا مما حدث وتحدث معي عن أنه يريد المشاركة بإيجابية وفاعلية في دعم أسر الضحايا، وأبلغني بقراره عن التبرع لهم من أجل تأكيد روح الوحدة الوطنية والاصطفاف الوطني في مواجهة الإرهاب الأسود الذي سينهزم على صخرة التماسك والحب بيننا نحن أشقاء الوطن الواحد والكبير".

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وأضاف عيد "عادة مثل هذه الأعمال الخيرية لا نفضل الإعلان عنها لأن الغرض منها الأجر والثواب، إلا أن اعتبار عمرو وردة لاعب منتخب مصر وممثل عن الشعب وواحد من نجوم الكرة المصرية كان يجب استغلال ذلك الأمر، وإيصال رسالة بأننا صف واحد ودم واحد في مواجهة هؤلاء المجرمين، وأنهم لن ينالوا أبدا من وحدتنا وقوتنا ومصر ستظل دولة كبيرة دفعنا للحديث في الموضوع".