فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي»

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انتقد أحمد سمير، لاعب الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض، بعد الخسارة أمام إنبي، مشيرًا إلى أن بعضهم لم يحترم قيمة قميص وتاريخ النادي، معلقًا «فيه أجيال كتيرة أقل من اللاعيبة الموجودة دلوقتي وما خسروش 4 مباريات متتالية».

وتابع «سمير»، خلال لقائه ببرنامج «استاد النيل» على قناة النيل للرياضة، أن الحديث عن تسبب المدير الفني في خسارة الفريق لم يعد مجديا، فاللاعبون خسروا 4 مباريات مع 3 مدربين، مشددًا على أنهم لا يغيرون على ناديهم في الملعب.

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وأشاد نجم الزمالك، بطارق العشري المدير الفني للفريق البترولي، احترم نادي الزمالك، وقدم مباراة تكتيكية رائعة، استحق عليها الـ3 نقاط.