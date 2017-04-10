بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

كتبت- سحر عزام:

قال النقيب محمود عزت، نجل الشهيدة العميد نجوى الحجار، والذي استشهدت أمس الأحد في تفجير الكنسية المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية، إنه يحتسب والدته شهيدة عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف عزت- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الاثنين: "البقاء والدوام لله، احتسب والدتي شهيدة عند الله سبحانه وتعالى مع زملائها الشهداء"، مشيرًا إلى استشهاد شقيقه الأصغر ضابط الشرطة فداءً لمصر.

يذكر أن انتحاريًا فجر نفسه أمام بوابة الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدًا وإصابة 48 آخرين، بينهم عدد من قوات الشرطة، بينما أسفر تفجير مماثل داخل كنيسة مارجرجس في طنطا عن سقوط 28 شهيدًا وعشرات المصابين.