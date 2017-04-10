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رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

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رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

مصراوي Masrawy

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

القاهرة- (أ ش أ):

بعث رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى الرئيس عبد الفتاح برقية عزاء في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيستين في طنطا

وقال لوكاشينكو- في البرقية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها من سفارة بيلاروسيا بالقاهرة اليوم الاثنين: "بالنيابة عني وعن الشعب البيلاروسي، أعبر عن تعازينا إلى الرئيس المصري وأقارب وأصدقاء ضحايا الهجمات الإرهابية في طنطا والإسكندرية".

وأضاف: "لقد أصبت بصدمة كبيرة من جراء التفجيرات التي وقعت في طنطا والإسكندرية والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص وجرح عدد كبير من المصريين، يشاطر الشعب البيلاروسي مشاعر الألم والحزن مع أسر الضحايا، خاصة الذين تضرروا في ذلك اليوم الذي يحتفل فيه المسيحيون المصريين مع مسيحي العالم بأحد السعف".

وأكد لوكاشينكو: "أن قتل الناس وترويع المجتمع لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق أي أهداف، ما حدث يؤكد الحاجة إلى تحرك قوي ومشترك ضد الجماعات المتطرفة وأيديولوجيتها".​

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