صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم

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الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:

أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خروج 21 حالة من مصابي حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بعد تلقيهم العلاج اللازم و تحسن حالاتهم الصحية وشفائهم.

وقال حجازي في تصريح له اليوم، " تابعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حالة المصابين بحادث التفجير الإرهابى أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عقب قداس أحد الشعانين، بعد التدخلات الطبية اللازمة للمصابين الذين بلغ عددهم 48 حتى مساء أمس".

أضاف: "جرى إجراء كافة العمليات الجراحية المطلوبة ولا توجد أي عمليات مؤجلة حيث تم خروج 21 حالة اليوم بعد تحسن حالتها منها 19 حالة خروج من المستشفى الرئيسى الجامعى و حالتين من مستشفى مصطفى كامل العسكري.

وأشار إلى استمرار وجود 27 مصابًا يتلقون العلاج بمستشفيات الشرطة الرئيسي الجامعي ومصطفى كامل العسكري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عدم وجود أية حالات وفيات جديدة تضاف إلى إجمالي العدد المعلن مسبقا والبالغ 17 شهيدًا .

وشيعت الإسكندرية اليوم عددًا من جثامين ضحايا حادث تفجير الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية، منها جثامين العميد نجوى الحجار وأمين شرطة "أمنية رشدي" واللائي استشهدن أثناء تأدية واجبهن في تأمين لكنيسة المرقسية لتواري جثمانهما الثرى بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

فيما شيعت جثامين 7 من ضحايا الحادث فى دير الشهيد العظيم مارمينا العجايبى بمنطقة كينج مريوط غربى الإسكندرية، وسط حالة من الحزن والغضب، ونُقلت جثامين الضحايا إلى مقر المقبرة الجماعية التي أعدت خصيصاً لهم بجوار مقبرة شهداء تفجير كنيسة القديسين الذى وقع في الساعات الأولى من صباح أول أيام 2011.

والضحايا وهم كل من "جرجس غطاس عطا الله، حنان لمعي درياس، ميلاد نظيم جرجس، الطفلة لوسيندا كريستيان كمال، وبيشوي عبد الملاك عيسى، نسيم فهيم بخيت، ابراهيم جرجس باخوم".

كان انتحارى فَجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية أمس، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدا وإصابة 41 آخرين تم نقلهم لمستشفيات الأميري الجامعى والشرطة ومصطفى كامل العسكري.