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«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم»

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«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» «التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم»

التحرير

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أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، تنظيم المؤتمر الدولي الرابع بعنوان "إعداد المعلم النوعي بين المعايير القومية والاتجاهات العالمية المعاصرة"، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال الدكتور مخلص محمود عميد الكلية، إن المؤتمر الدولي الرابع فعالية ضمن فعاليات المؤتمرات الدولية، التي تعقدها الكلية ضمن نشاطها العلمي المستمر.

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وأضاف الدكتور خالد حسن، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر عام المؤتمر أن هناك عدة محاور سوف تناقش خلال المؤتمر منها إعداد المعلم وتطوير التعليم الجامعي، وإعداد المعلم في ضوء معايير الجودة، وتطوير الدراسات المتخصصة في ضوء الاتجاهات العالمية، ودعم الثقافة المصرية من خلال المعلم المبدع.

وأوضح أنه يتم تحكيم البحوث المقدمة في المؤتمر من قبل مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل جامعة القاهرة وخارجها، وتشارك الدكتور هويدا مصطفى عميدة المعهد  العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

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التحرير

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