فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح»

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أهالي شهداء تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا، حولوا الجنازة لفرح، وأطلقوا فيها الزغاريد، والهدف بعث رسالة للإرهابيين أنهم لم ينجحوا في تحويل أعيادهم لأحزان.

وأضاف الإبراشي، خلال برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، "الشعب ينتفض بعد كل عملية إرهابية، لكن لا يحدث شيء بعدها"، موضحًا أن الإرهابي منفذ الهجوم نجح في الدخول للكنيسة نفسها، وهذا أدى لخسائر كبيرة في الأرواح، أما في الإسكندرية فكانت الأعداد أقل نتيجة عدم نجاح الانتحاري في الدخول الكنيسة.

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ويذكر أن التفجيرين الذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا، والمرقسية في الإسكندرية، أسفر عن وفاة 44 شخصًا وإصابة العشرات.