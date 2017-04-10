فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا»

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قال محمد رجب، شقيق المشتبه به في تنفيذ تفجير الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أشرف رجب، إن من يظهر في مقطع فيديو التفجير، ليس شقيقه، مستكملًا: "أقسم بالله ده ما أخويا.. أخويا مكلمنا أول إمبارح من سوريا، وهو هناك من 2013".

أضاف رجب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بحب بلدي، وانتخبت الرئيس السيسي، والله إحنا جماعة فلاحين ومن بيت غلبان، وأخويا قصير وتخين مش ده".

استكمل: "أقسم بالله أخويا قلبه ضعيف وانضحك عليه، وبعدين أخويا هناك شغال خباز لأحد التنظيمات، ومش بيقاتل أصلًا، ولو كان بيقاتل أصلًا كان زمانه مات".

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرين، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.