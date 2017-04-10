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«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

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«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها «المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

التحرير

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نعت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدين أن ظاهرة الإرهاب هي التحدي الأخطر الذي يواجه المجتمع المصري.

وأكدت المؤسسة أن الهدف من توالي الجرائم الإرهابية التي تستهدف المواطنين المسيحيين في الكاتدرائية المرقسية ثم شمال سيناء وأخيرًا طنطا والإسكندرية، بث بذور الفتنة الطائفية، وهدم مبدأ المواطنة الذي رسخه الدستور.

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وشددت المؤسسة المصرية لحماية الدستور على أن التمسك بقيم ومبادئ الدستور ودولة القانون هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على وحدة النسيج الوطني والسلم المجتمعي.

وطالبت المؤسسة باتخاذ الإجراءات العاجلة لإنشاء مفوضية عدم التمييز المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور، وإصدار القانون الخاص بها والعمل بجدية على تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات لتتناسب مع خطة الدولة في مواجهة الإرهاب، ومعاقبة من يمارس العنف والإرهاب أو يحض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لتشمل الاصلاح المؤسسي في مجال التعليم والثقافة والفكر الديني والمؤسسات الدينية، وذلك إلى جانب رفع كفاءة منظومة الأمن والعدالة.

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التحرير

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