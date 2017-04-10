أخبار عاجلة

إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير»

Google+ Print
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد محسن بدراوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يميل ويفضل انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية ، قبل مناقشة الاتفاقية في اللجنة، لأن حكم المحطمة الدستورية هو القاطع الفاصل. 

وأوضح النائب في تصريح لـ"التحرير"، أنه من الطبيعي أن يحيل رئيس البرلمان الاتفاقية إلى لجنة الشئون التشريعية، اليوم الإثنين 10 أبريل، ولفت إلى أنه سيتم مناقشتها طبقًا لجدول أعمال اللجنة، سواء هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستناقش بشكل موسع وكبير جدًا.

شاهد أيضا

ورفض عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية التعليق على مدى دستوريتها أو دستورية مناقشتها داخل اللجنة، أو التعليق على حكم الأمور المستعجلة الصادر في هذا الصدد.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، اليوم الإثنين، 10 أبريل، وأحال اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة السعودية إلى لجنة الشئون الدستورية.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص