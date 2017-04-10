عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير»

التحرير

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قال النائب محمد محسن بدراوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يميل ويفضل انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، قبل مناقشة الاتفاقية في اللجنة، لأن حكم المحطمة الدستورية هو القاطع الفاصل.

وأوضح النائب في تصريح لـ"التحرير"، أنه من الطبيعي أن يحيل رئيس البرلمان الاتفاقية إلى لجنة الشئون التشريعية، اليوم الإثنين 10 أبريل، ولفت إلى أنه سيتم مناقشتها طبقًا لجدول أعمال اللجنة، سواء هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستناقش بشكل موسع وكبير جدًا.

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ورفض عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية التعليق على مدى دستوريتها أو دستورية مناقشتها داخل اللجنة، أو التعليق على حكم الأمور المستعجلة الصادر في هذا الصدد.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، اليوم الإثنين، 10 أبريل، وأحال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية إلى لجنة الشئون الدستورية.

