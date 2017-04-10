أخبار عاجلة

إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

Google+ Print
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

غنى المطرب الليبي حميد الشاعرى، للشعب الليبي، موجهًا رسالة له قائلا: "وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع".

وقال الشاعري، خلال لقائه ببرنامج "تعا اشرب شاي"، تقديم الفنانة غادة عادل المذاع على فضائية ""، "لو كان جاني من الدنيا كتير من المال كتير من الجاه كفاية أقول أنا ليبي".

وتابع: "لاعبت الفنان مصطفى قمر كوتشينه على الأغاني، فوجئت بمصطفى يقولى بتعرف تلعب الكوتشينة قولت له: طبعا، فقال تعالى: لاعبنى فقولت له: بس أنا مش بلعب ببلاش".

شاهد أيضا

واستكمل: "قالي اللي أنت عايزه، فقولت له: نلعب على الأغنية اللى أنت بتسجلها، فوافق وبالفعل لعبت معه وكسبته، وكان اسمها سيدي. سيدي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة