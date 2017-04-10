بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

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غنى المطرب الليبي حميد الشاعرى، للشعب الليبي، موجهًا رسالة له قائلا: "وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع".

وقال الشاعري، خلال لقائه ببرنامج "تعا اشرب شاي"، تقديم الفنانة غادة عادل المذاع على فضائية "dmc"، "لو كان جاني من الدنيا كتير من المال كتير من الجاه كفاية أقول أنا ليبي".

وتابع: "لاعبت الفنان مصطفى قمر كوتشينه على الأغاني، فوجئت بمصطفى يقولى بتعرف تلعب الكوتشينة قولت له: طبعا، فقال تعالى: لاعبنى فقولت له: بس أنا مش بلعب ببلاش".

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واستكمل: "قالي اللي أنت عايزه، فقولت له: نلعب على الأغنية اللى أنت بتسجلها، فوافق وبالفعل لعبت معه وكسبته، وكان اسمها سيدي. سيدي".