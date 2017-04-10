مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير»

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تعرض عدد الغد من جريدة «البوابة» للمصادرة لليوم الثاني، بحسب القائمين على الصحيفة.

وتضمنت الصفحة الأولى عددًا من "المانشيتات"، أبرزها: "مصادرة البوابة لن تمنعنا عن قول الحقيقة"، و"للمرة الثانية: حاسبوه قبل أن تحاسبوا"، إضافة إلى صورة كبيرة للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مع مجموعة من الرسائل التي وجهتها الجريدة له، ومنها: "لسنا في خصومة معك.. ونحترم كل تضحيات الشرطة".

وقال الإعلامي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة الجريدة - إنه تم مصادرة العدد الثاني اليوم لنفس الأسباب وبنفس المنهج، معقبًا: "متمسكون بما كتبنا وسنكتبه كل يوم، حتى إن كان الثمن أن أغلق الجريدة، لم نرتكب خطأ وقولنا إن هناك تقصيرًا أمنيًّا".

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وتابع، في تصريحات صحفية: "أننا مع الرئيس وخلفه لمحاربة الإرهاب، وخلف الشرطة في حربها ضد من يرغبون في نشر الفوضى، والآن نقول إن هناك تقصيرًا أمنيًّا واضحًا للعيان، وتحدث عنه الرئيس عندما قال سأنزل بالجيش لحماية الكنائس، فهل هذا لا يعني أن هناك تقصيرا واضحا".