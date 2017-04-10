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صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

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صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

التحرير

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استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والوفد المرافق له.

وأشار عبد العال خلال اللقاء، إلى أن مجلس النواب المصري لديه أجندة تشريعية مكثفة في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على النظرة المصرية الشاملة لحقوق الإنسان.

واستعرض أبرز التشريعات التى أصدرها مجلس النواب المصري في هذا الصدد، والتى يأتي أبرزها قانون ترميم وبناء الكنائس والذى يكرس قيم المواطنة.

وأشار إلى قرب صدور قانون التأمين الصحي الشامل، والذى يكرس للحق في العلاج كأحد أبرز مقومات حقوق الإنسان، وفي مجال الحقوق السياسية، أكد على أن قد أصدرت قانون التظاهر والذى يماثل نظرائة في الدول الأوروبية.

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وعلى مستوى العلاقات المصرية الإفريقية، أكد على انتماء مصر للقارة الإفريقية، مشيرا إلى ترجمة ذلك بإنشاء لجنة للشئون الإفريقية في مجلس النواب المصري.

وفي معرض حديثة عن الإرهاب، أكد الدكتور على عبد العال على المواجهة المصرية الفعالة للإرهاب، مشددا على حرص الدولة المصرية على إحداث التوازن الدقيق بين محاربة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان.

على الجانب الأخر، قدم رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان خالص تعازيه للشعب المصري والدولة المصرية في الحادث الإرهابي الأليم الذى وقع بالأمس.

وقدم نبذة مختصرة عن آلية عمل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، مؤكدًا حرصه على انضمام مصر للمحكمة عبر التصديق على البروتوكول المنشئ لها.

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التحرير

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