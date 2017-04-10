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بمشاركة النني.. كريستال بالاس يقسو على أرسنال بثلاثية نظيفة

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بمشاركة النني.. كريستال بالاس يقسو على أرسنال بثلاثية نظيفة بمشاركة النني.. كريستال بالاس يقسو على أرسنال بثلاثية نظيفة

التحرير

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حقق فريق كريستال بالاس، فوزا سهلا، على نظيره أرسنال، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب سيلهرست بارك، في إطار مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي. 

تقدم بالاس في الدقيقة الـ17، عن طريق اللاعب أندروس تاونسيند، ليعزز النتيجة اللاعب يوهان كاباي ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ63، وبعدها بخمس دقائق يحصل بالاس علي ركلة جزاء، ويسجل لوكا ميليفوجيفيتش، الهدف الثالث في الدقيقة الـ68.

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ورفع بالاس رصيده إلى النقطة 34، ليبقى في المركز السادس عشر، بينما يتوقف رصيد أرسنال عند النقطة 54، ليظل في المركز السادس بجدول البريميرليج.  

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التحرير

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