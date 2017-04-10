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الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي

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الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الشوكي

كتبت- نسمة فرج:

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، صباح الأربعاء المقبل، بيوم المخطوط العربي، تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.

ينظم الاحتفالية، مركز تحقيق التراث برئاسة نعمات عباس محمد، مديرالمركز، بقاعة علي مبارك، تحت عنوان: "اسهامات رجال الفكر العربي"، حيث يتحدث خلالها الدكتور عبد الستار الحلوجي، عن اسهامات فؤاد سيد في إكمال منظومة فهارس مخطوطات دار الكتب.

كما أنه من المقرر أن يتحدث الدكتور أيمن فؤاد سيد، عن اسهامات علي مبارك، في تاريخ التراث العربي المخطوط. ويدير اللقاء الدكتور حسين نصار.

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