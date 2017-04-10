الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

كتبت- سحر عزام:

أعلن الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، طرح 25 طن أسماك بسعر 16 جنيه للكيلو في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث ستتولى الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين مسئولية توزيعها بالمحافظات.

وقال عبدالدايم- في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الاثنين، إن بروتكول تم توقيعه مؤخرًا بين وزارتي الزراعة والتموين في ضوء الارتفاع غير المبرر للأسماك خلال الفترة الأخيرة.

ولفت المتحدث باسم الزراعة إلى أن "جشع بعض التجار"، وتصدير الأسماك للخارج أدى لارتفاع السعر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى وجود حالة طوارئ في كل مديريات الطب البيطري للتفتيش والرقابة على الأسماك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالتزامن مع قرب احتفالات شم النسيم.