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واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية

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واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس

واشنطن – (أ ش أ)
اعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاثنين ان الضربة التي استهدفت قاعدة جوية سورية دمرت 20 في المئة من الطائرات الحربية العاملة في هذا البلد.

وقال ماتيس في بيان ان "تقييم وزارة الدفاع هو ان الضربة ادت الى الاضرار او تدمير مواقع الوقود والذخائر وقدرات الدفاع الجوي و 20 في المئة من الطائرات العاملة في سوريا" مضيفا "انه ليس من الحكمة ان تكرر السورية استخدام الاسلحة الكيميائية".

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