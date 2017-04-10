واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية

واشنطن – (أ ش أ)

اعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاثنين ان الضربة التي استهدفت قاعدة جوية سورية دمرت 20 في المئة من الطائرات الحربية العاملة في هذا البلد.

وقال ماتيس في بيان ان "تقييم وزارة الدفاع هو ان الضربة ادت الى الاضرار او تدمير مواقع الوقود والذخائر وقدرات الدفاع الجوي و 20 في المئة من الطائرات العاملة في سوريا" مضيفا "انه ليس من الحكمة ان تكرر الحكومة السورية استخدام الاسلحة الكيميائية".