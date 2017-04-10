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إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد

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إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد

مصراوي Masrawy

شركة يوناتيد إيرلاينز

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الإثنين أن راكبا أمريكيا تم سحبه بالقوة من على متن رحلة طيران تابعة لشركة "يوناتيد إيرلاينز" كانت متجهة من شيكاغو إلى لويزفيل.

فقد أظهر مقطع التقطه ركاب آخرون، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال أمن المطار وهم يسحبون الرجل فعليا من مقعده حيث كان يصرخ، ثم جره من ذراعيه إلى أرضية ممر الطائرة.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "الرحلة رقم 3411 المتجهة من شيكاغو إلى لويزفيل كانت متجاوزة الحد الأقصى للحجوزات. وبعد أن بحث فريقنا عن متطوعين (لمغادرة الطائرة) رفض أحد الزبائن المغادرة طواعية، وعلى أثر ذلك تم الطلب من رجال الأمن القدوم إلى باب الطائرة".

وأوضح راكب نشر مقطع الفيديو موقع فيسبوك لصحيفة "لويزفيل كوريير جورنال" أن الشركة بحثت عن متطوعين على أن يتم تعويضهم وإعادة جدولة سفرهم لكي يتمكن أفراد الطاقم من الجلوس في مقاعدهم للقيام بالرحلة إلى لويزفيل اليوم.

عندما لم يتم العثور على متطوعين، اختارت الشركة بشكل عشوائي عددا من الركاب لإنزالهم من الطائرة.

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