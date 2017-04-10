لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون

موسكو - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو - خلال مكالمة هاتفية - ضرورة إجراء تحقيق دولي محايد في "كيميائي" خان شيخون في ريف إدلب شمالي سوريا، وشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين - إن لافروف أكد خلال اتصال هاتفي مع أوغلو أن العمل العدواني الذي أقدمت عليه واشنطن ضد الجمهورية السورية من خلال توجيه الضربات الصاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية السورية تحت ذريعة واهية، أمر غير مقبول".

كما اتفق الوزيران على مواصلة العمل المشترك من أجل دعم نظام وقف إطلاق النار في سوريا وتفعيل مفاوضات السلام السورية، بما في ذلك على منصتي أستانا وجنيف، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومقررات مجموعة دعم سوريا.