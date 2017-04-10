فوائد الترمس وتأثيره الرائع على جسم الإنسان والأمراض التى يقى منها

شيماء مصطفى

الترمس من الأطعمة الرائعة والتى لها تأثير رائع ومفيد على جسم الإنسان؛ فهو من الأطعمة الغنية بالبروتين النباتى، ويحتوى على كمية من الأملاح المعدنية المفيدة للجسم، وغنى بالألياف الطبيعية، ويعتبر فاتح للشهية ويعمل على تقوية الجسم لأنه غنى بالكالسيوم والفسفور، وهو من الأطعمة المناسبة لمرضى السكرى لأنه يحتوى على ألياف تعمل على تبطيء امتصاص الجسم للجلوكوز الموجود فى النشويات والسكريات، ويقلل مستوى السكر فى الدم، ويخفض من معدل الكوليسترول، ويحمى من الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة.

والترمس مقوى للأعصاب، ومدر للبول، ويعتبر مضاد حيوى للعديد من الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية، ويمنع الإصابة بالإمساك ويعتبر منبه للقلب، ويخلص الجسم من الديدان، حيث يستخدم مغلى الترمس كحقنة شرجية للتخلص من الديدان، وينشط الجسم ويقوى الأعصاب المرتخية، ويمكن تدليك الأيدى بالترمس للتخلص من الجرب والإكزيما.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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