صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء

أصدر المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات عدة قرارات هامة ومبشرة بالنسبة للعاملين بالشركة، وتهدف هذه القرارات لتحسين المعيشة للعاملين ومساعدتهم في مواجهة الغلاء الذي تشهده مصر في الفترة الأخيرة.

حيث قرر البحيري تفعيل علاوة استثنائية موحدة لجميع العاملين ماعدا الإدارة العليا وذلك بحد أقصي 250 جنيه، يتم صرف هذا المبلغ الثابت مع مرتب شهر أبريل 2017 وبأثر رجعى من شهر يناير 2017، كما أقر رفع الحدا الأدنى الخاص براتب العاملين ليبدأ من 3000 جنيه بدلا من 2250 جنيه.

هذا وقد أقر البحيري ترقية عدد 4879 موظف بالشركة بداية من مارس 2017، وجاءت هذه القرارات بتوصية من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة.

المصدر : مصرفايف