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«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي

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«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي «العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي

التحرير

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واصل فريق الزمالك سقوطه في بطولة الدوري، بعدما تلقى الهزيمة، اليوم، من نظيره إنبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب بترو سبورت، في إطار مباريات الإسبوع الـ22 من المنافسة. 

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي، أبز ملامح المباراة. 

عقم تهديفي للزمالك

الزمالك و إنبي - علي لطفي

استمر فشل فريق الزمالك في إحراز أية أهداف، في أخر 4 مباريات له في بطولة الدوري أمام كل من ( المقاصة، سموحة، الشرقية، إنبي)، إذ توقف رصيده التهديفي عند 25 هدفًا، خلال 22 مباراة. 

وبذلك يصبح الزمالك هو الفريق الوحيد في الدوري الذي فشل في إحراز أهداف في 4 مباريات متتالية. 


الهزيمة الأولى (لإيناسيو)

إيناسيو - جهاز الزمالك

خرج البرتغالي، أوجستو إيناسيو، المدير الفني الجديد للزمالك، بهزيمة، في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأبيض داخل منافسة الدوري.  
  

الخسارة الرابعة على التوالي

الزمالك و إنبي - أيمن حفني

تعد الخسارة التي مني بها الزمالك، اليوم أمام الفريق البترولي، هي الرابعة له على التوالي هذا الموسم، إذ خسر من قبل أمام كل من (مصر المقاصة، سموحة، الشرقية).

يذكر أن هذه الهزائم المتتالية، لم يتلقاها الزمالك من قبل، منذ  50 عامًا.


الهدف الـ14

الزمالك و إنبي

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بعد أن تلقى الزمالك هدفين دون رد، ارتفع عدد الأهداف التي استقبلت شباكه إلى 14 هدفًا، خلال 22 مباراة خاضها في بطولة الدوري حتى الآن. 


الهزيمة الـ6 للزمالك

إيناسيو

تلقى الزمالك الهزيمة السادسة له هذا الموسم، خلال 22 مباراة، إذ تلقى الخسارة أمام كل من (مصر المقاصة، سموحة، الشرقية، إنبي، الأهلي، الإنتاج الحربي)، بواقع 27 نقطة فقدهم الفريق الأبيض. 

 

الانتصار الرابع لإنبي

الزمالك و إنبي

يعتبر فوز اليوم هو الرابع للفريق البترولي على حساب الزمالك، إذ التقى الفريقان من قبل في 24 مباراة خلال بطولة الدوري، حقق الزمالك الفوز في 13 مباراة، وتعادلا في 8 مباريات.


الأكثر تمريرًا

طارق حامد - أرشيفية

جاء طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، هو الأكثر تمريرا بين لاعبي الفريقين، إذ مرر الكرة 84 مرة صحيحة، بدقة 83%. 

 

4 خساير مع 3 مدربين

بخسارة الزمالك اليوم أمام إنبي بقيادة أوجوستو إيناسيو وتعد هي الخسارة الرابعة على التوالي، بثلاثة مدربين مختلفين. خسر الزمالك مع محمد حلمي مباراتين مع مصر للمقاصة وسموحة، بينما خسر محمد صلاح في مباراة الشرقية، بهدف دون رد.

وكانت الخسارة الأخيرة للوافد الجديد إيناسيو، من الفريق البترولي بهدفين نظيفين.

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التحرير

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