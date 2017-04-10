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العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين

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العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين

التحرير

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عبر طارق العشري، المدير الفني لنادي إنبي، عن سعادته بفوز فريقه على نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً رائعًا.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "قدمنا مباراة نموذجية تمامًا أمام الزمالك".

وأضاف "نموذجية في غلق المساحات في الدفاع، وفي الاعتماد على المرتدات نجحنا فيما نريد".

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وواصل "لم أشاهد إصابة أحمد توفيق وبتأسف بنيابه عن فريق لو في أي تعمد، ولاعبو إنبي كانوا سيخرجون الكرة في حالة رؤيتهم للاعب".

وعن إهدار الوقت من جانب علي لطفي حارس إنبي قال "مسألة اهدار الوقت من أي حارس مرمى ليست ظاهرة بها تعمد الحارس يكون عليه ضغط دائما".

وأتم "فوجئت بإيقاف عمرو مرعي وصلاح سليمان قبل المباراة بيومين فقط.. وبعد محاولات عديدة استقرينا على التشكيل، كل الشكر للاعبي إنبي".

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التحرير

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