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وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا

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وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف، صباح غدًا الثلاثاء، جولة سياحية للمحكمين والمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقد بالقاهرة على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

ومن المقرر، أن تشمل الجولة السياحية، منطقة الأهرامات وأبو الهول وبعض مساجد منطقة الجديدة.

كما يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وسيكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة، خلال احتفال مصر بـ"ليلة القدر" في الـ27 من رمضان المقبل.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد افتتح فعاليات المسابقة العالمية الـ24 للقرآن الكريم، أول أمس السبت، بحضور 60 متسابقا من 40 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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