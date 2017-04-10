بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

كتب- مصطفى المنشاوي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم عدد من الصحفيين والمواطنين، وقفة صامتة، مساء الاثنين، على سلالم نقابة الصحفيين بالشموع والملابس السوداء، للتنديد بحادث تفجير كنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، الأحد.

ورفع المشاركون، لافتة كبيرة كتبوا عليها: "نريد مصر نظيفة من التطرف والإرهاب بكل أشكاله ومستوياته".

كان انفجاران، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، الأحد، وأسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا، مرجحا أن يكون ناتج تفجير انتحاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.​

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ على البلاد لمدة 3 أشهر، عقب اجتماع عاجل دعا إليه لمجلس الدفاع الوطني.

هذا في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الإنفجارين عبر ما أطلق عليه "مفارزه الأمنية".