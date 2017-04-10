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قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

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قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، عن طرح أنواع مختلفة من البلح في ظل الاستعداد لشهر رمضان بأسعار مختلفة تناسب جميع القدرات الشرائية للمواطنين.

 
وأكد ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ "فيتو"، أنه يتم طرح بلح شنطة رمضان بسعر 9 جنيهات للكيلو وبلح مالاكادي بسعر 10 جنيهات للكيلو وبلح شامية بـ 12 جنيهًا للكيلو وبلح عينات بـ 13 جنيها للكيلو وبلح سيكوتي بـ 23 جنيها للكيلو وبلح نصف جاف 850 جراما بـ 21 جنيها للكيلو وبلح نصف جاف كيلو و700 جرام بـ 40 جنيها وبلح نصف جاف 2 كيلو و400 جرام بـ 57 جنيها.
 
وأشار رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات، إلى طرح كيلو الكركديه الأسواني بـ 60 جنيها ولفة قمر الدين محلى بالخبرة السورية 400 جرام بـ 15 جنيهًا وعرقسوس سورى 500 جرام بـ 26 جنيهًا.
 
المصدر : فيتو

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