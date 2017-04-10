فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها

شيماء مصطفى

تتصرف بعض الحيوانات بطريقة غير متوقعة، وتحمل في طياتها بعض من الطرافة، دون أن تسبب أذى أو ضررا، ومن السلوكيات الطريفة، ما نشاهده في هذا الفيديو، الذي نشرته إمرأة أمريكية تدعى كاريرا بويل.

حيث كانت في رحلة سفاري مع عائلتها، وهي تسير في الطريق وتقود سيارتها داخل إحدى المحميات الطبيعية، فتفاجئ بجمل ونعامة، وقد اعترض سيرها الجمل واجبرها على التوقف، ولم تخف بهجتها وسرورها أخذت تصرخ فرحا.

والطريف بالمشهد أن الجمل أقحم رأسه من نافذة السيارة وأدخله داخل السيارة، والتهم الكيس بجانب المرأة التي تقود السيارة، وكان الكيس مليئا بالطعام، وسط زعر وخوف ركاب السيارة، تمتع بمشاهدة مقطع الفيديو الطريف للجمل اللص.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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