فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار

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طالب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لأجل طباعة جريدة الأهرام اليومية، بعد تعطيلها من قبل رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد النجار.

وأضاف بكري، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "ten" : "يجب على السيسي القبض على أحمد النجار لأنه اعترض على مقال الزميل أحمد عبد التواب (رئيس تحرير الأهرام)، لانتقاد الآخير للنجار"، مؤكدا أن رئيس تحرير "الأهرام" يستنجد ويصرخ لطباعة الصحفية.

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وتابع: "هذا أمر يمس الأمن القومي"، معقبًا: "لا يحق لرئيس مجلس إدارة المؤسسة وقف طباعة العدد اليومي للأهرام اعتراضًا على مقال رأي لكاتب"، متساءلًا :"هل ستقف الدولة عاجزة في قضية الأهرام؟".