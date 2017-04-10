أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل»

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قال الإعلامي أحمد موسى، اليوم الإثنين، إن "من يخشى قانون الطوارئ، أو يعارضه، يبقى إرهابي، أو متعاطف، أو له مصلحة في انتشار الإرهاب، أو ممول، أو له مصلحة في عدم استقرار الوطن".

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "مينفعش أبدًا تبقى محب لبدلك وترفض مواجهتها للإرهاب، وحينما فُرضت الطوارئ في فرنسا، لم تعارض وسائل الإعلام ولا الشعب مطلقًا".

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

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ومن جانبه؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، وفرض حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 شهور، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.