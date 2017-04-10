أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي عماد أديب، مساء الإثنين، إنه حان وقت إعلان الدول التي تحرض وتمول الإرهاب في مصر بشكلِ واضح.

أضاف أديب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قويًا جدًا، لكنه أيضًا مهذب جدًا، مطالبًا إياه بالسماح لأجهزة الدولة بالكشف عن الدول التي تمول الإرهاب في مصر.

أكد أنه "لا يمكن أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه لمصر، وله صديق اسمه قطر أو تركيا".

شاهد أيضا

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.