فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تناسي الخلاف في هذه المرحلة فضيلة وليس نقيصة، مؤكدا أن مصر تمر بوقت شديد الصعوبة، وأي شخص عاقل يدرك ذلك.

وتابع الحسيني، خلال برنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "أون لايف"، "مصر بها كتلة معارضة لكن عليها السكوت حاليًا، في ظل وجود حرب قاتله على الإرهاب، فلأول مرة تنظيم داعش الإرهابي يعرض مسئوليته عن حادث إرهابي خارج سيناء".

وطالب الحسيني، أن يكون الإعلامي إبراهيم عيسى من ضمن الشخصيات المكونة للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.

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واستكمل: "المجلس يجب أن يضم شخصيات متنوعة في فكرها وإتجاهاتها، كالدكتور خالد منتصر، ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور أسامة الأزهري".