الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

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قال الشيخ الحبيب علي الجفري، مساء الإثنين، إن «ما يجري حاليًا في مصر سيترتب عليه مستقبل المنطقة كلها»، مشدّدًا على أن «مصير المنطقة كلها يتعلق بمصر، لأنها رأس حربة معركة الدفاع عن وجودنا وبقائنا».

وأضاف الجفري، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية «النهار»، إن «معالجة مصر للداء والسرطان الذي دبّ فينا، فنحن نتكلم عن إنقاذ العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، وإنقاذ المنطقة كلها من خلال مصر، من هذا الداء».

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