أخبار عاجلة

إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

Google+ Print
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، مساء الإثنين، إن «ما يجري حاليًا في سيترتب عليه مستقبل المنطقة كلها»، مشدّدًا على أن «مصير المنطقة كلها يتعلق بمصر، لأنها رأس حربة معركة الدفاع عن وجودنا وبقائنا».

وأضاف الجفري، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية «النهار»، إن «معالجة مصر للداء والسرطان الذي دبّ فينا، فنحن نتكلم عن إنقاذ العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، وإنقاذ المنطقة كلها من خلال مصر، من هذا الداء».

شاهد أيضا

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص