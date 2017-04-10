نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير»

التحرير

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قال النائب مصطفى راغب أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن حزب الحركة الوطنية المصرية، إن إحالة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود للجنة التشريعية والدستورية، اليوم الإثنين، 10 أبريل، ليس أمرًا عجيبًا وإنما هو ضمن قرارات الإحالات التي وردت إلى المجلس ضمن رسائل الإحالات من قبل الحكومة أو الرئاسة.

وأكد أبو زيد في تصريح لـ"التحرير"، أن لجنة الشئون التشريعية مطالبة بدراستها بعناية جدًا، مشيرًا إلى استدعاء خبراء من المساحة العسكرية ومن كافة المجالات التي تخص الاتفاقية.

وأوضح نائب الحركة الوطنية، أن صوته مع أو ضد الاتفاقية لن يحدده إلا بعد اجتماعات موسعة وسماع كافة الأراء والاطلاع على المستندات والخرائط والوثائق، أما موقف الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية لن يتحدد الآن.

وتابع "لازم نقتنع بكل حاجة قبل ما نوافق على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود".