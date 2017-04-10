«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص

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أسماء فتحى

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من الظروف الأليمة التى تمر بها البلاد إلا أن مؤتمر الأورومتوسطى يعقد الآن، مؤكدا أن مصر شاركت الحكومة والقطاع الخاص للدفع بالاقتصاد.

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وأكد الوكيل أن الاستثمار في مصر الحديثة سيكون استثمار المستقبل الحقيقي، معتبرا أن الثورة التشريعية التى يتم مسابقة الزمن بها ستؤتى ثمارها خلال وقت قليل قادم، لافتا إلى أنهم نجحوا في استصدار السجل التجارى في وقت قياسي كمان أنهم استطاعوا تحصيل أكثر من مليار وربع مليون جنيه من الضرائب غير المباشرة سدادها إلى خزينة الدولة.

وأضاف الوكيل أن الدور بات على أبناء مصر من القطاع الخاص على توظيف طاقته للعمل من أجل مستقبل أفضل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.