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الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو

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الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو

التحرير

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قال الدكتور حمدي عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، إن الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة ، ستضخ 25 طنًا من الأسماك بسعر 16 جنيه للكيلو، لافتًا إلى طرح الأسماك بمنافذ التموين، بعد رفع التجار للأسعار.

أضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أنه «تم توقيع بروتوكول بين وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع الثروة السمكية، بواسطة الشركة المصرية لتسويق الأسماك بمنافذ التموين».

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وشدّد على أن ارتفاع الأسماك خلال الفترة الماضية «غير مبرر».

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التحرير

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