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«كورتوا» و«لوريس» الأكثر «كلين شيت» بالبريميرليج

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«كورتوا» و«لوريس» الأكثر «كلين شيت» بالبريميرليج «كورتوا» و«لوريس» الأكثر «كلين شيت» بالبريميرليج

التحرير

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تعد منافسة الدوري الإنجليزي، هي الأقوى ضمن الـ5 منافسات الأوروبية الكبرى، لذلك يحلم الجميع إلى تقديم مستوى جيد خلال البطولة، لتحقيق اللقب الأصعب في أوروبا. 

ويبدأ قوام الفريق القوي، من حراسة المرمى، لأنه هو من يبدأ حملة الدفاع أمام منافسيه، ورغم شراسة البريميرليج، إلا أن هناك حراس تألقوا، وخرجوا في عدد من المباريات وشباكهم نظيفة.

تستعرض التحرير في التقرير التالي، أكثر 4 حراس خرجوا بشباكهم نظيفة من المباريات، بعد مرور 32 جولة داخل الدوري الإنجليزي، وذلك حسب إحصائيات موقع "سكواكا" البريطاني.  


تيبو كورتوا

كورتوا 

وضعت الأرقام، الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس مرمي تشيلسي، في أول القائمة، إذ تمكن صاحب الـ24 عامًا، من المشاركة في 31 مباراة، خرج بشباكه نظيفة في 13 مباراة (كلين شيت). 

ويأتي تشيلسي في صدارة جدول الدوري، برصيد 75 نقطة. 


هوجو لوريس

لوريس

دخل الإنجليزي، لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام، قائمة الحراس الأكثر حفاظا على شباكهم نظيفة في الدوري، إذ لعب لوريس 27 مباراة، حافظ فيهم على مرماه في 12 مباراة (كلين شيت). 

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ويحتل توتنهام المركز الثاني، برصيد 68 نقطة، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي متصدر المنافسة. 


دافيد دي خيا

دي خيا

خاض الإسباني، دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، 29 مباراة هذا الموسم، إذ تمكن من الخروج في 11 مباراة وشباكه نظيفة (كلين شيت). 

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس، برصيد 57 نقطة.  


فريزر فورستر

فورستر 

جاء الإنجليزي، فورستر، حارس مرمى فريق ساثهامتون، ضمن قائمة الحراس الأكثر حصولا على شباكهم نظيفة في البريميرليج، إذ خاض فورستر 30 مباراة، وحافظ على مرماه في 11 مباراة (كلين شيت). 

ويأتي ساوثهامتون المركز التاسع في جدول الماسبقة، برصيد 40 نقطة. 

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التحرير

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