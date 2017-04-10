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بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

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بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

مصراوي Masrawy

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

كتبت- سحر عزام:

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب إن إعلان حالة الطوارئ في لمدة 3 أشهر يستوجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أي "ثلثي الأعضاء"، وذلك بعد حضور رئيس مجلس الوزراء، غدًا للبرلمان لتلاوة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وملابسات القرار.

وأضاف وهدان- في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الاثنين، إن قرار إعلان الطوارئ سيتم إحالته للجنة العامة للمناقشة وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، مؤكدًا أن إعلان الطوارئ لا يعني تقييد حرية الشخص الطبيعية وحياته اليومية ولكنها تساعد فقط الأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهاب.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى إن أي اختراق لحرية المواطن العادي لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، لافتًا لمناقشة البرلمان غدا مع وزير العدل آليات زيادة عدد جلسات المحاكم الجنائية وكيفية تأمينها

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